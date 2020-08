Erfolgsgeschichte „Mamas Küche“

Die Mitarbeiterinnen von „Mamas Küche“ backen und kochen täglich für mehr als 200 Menschen. Die Frauen in „Mamas Küche“ in Oberwart sollen so wieder in die Arbeitswelt integriert werden. In den vergangenen 22 Jahren wurden 260 Frauen erfolgreich zurück in die Wirtschaft vermittelt. „Mamas Küche“ sei deshalb eine Erfolgsgeschichte, sagte Verena Dunst, Präsidentin der Volkshilfe Burgenland (SPÖ).

Gerade in Zeiten des Coronavirus sei dieses sozialökonomische Projekt wichtiger denn je, so Dunst. Die Krise macht aber auch vor „Mamas Küche“ nicht halt – im März wurden täglich nur mehr rund 40 Menüs verkauft. An normalen Tagen sind es zwischen 230 und 250 Mittagsmenüs. Ein herber Schlag für „Mamas Küche“, so die Projektleiterin Erika Güli.

Umstieg auf Bio und regionale Lebensmittel

Mittlerweile hat sich der Betrieb wieder erholt. Mit dem Schulstart kommende Woche werden elf Schulen und Kindergärten mit Mittagsmenüs beliefert. Der Speiseplan wird vermehrt auf Bio und regionale Lebensmittel umgestellt. Bis zum Ende des Jahres 2024 sollen dann alle verwendeten Lebensmittel biologischer Herkunft sein.