Zwei Tatorte gab es in Weiden am See, ein weiterer war in Kittsee – in beiden Ortschaften wurden insgesamt drei Räder gestohlen und das ist nur die Bilanz der vergangenen Tage. Die Fahrraddiebstähle häufen sich – auch weil die Besitzer immer unvorsichtiger werden, sagte Heinz Heidenreich von der Landespolizeidirektion Burgenland.

„Die Leute lassen einfach das Fahrrad im Vorgarten stehen und glauben, dass es gesichtert ist. Aber die Diebe kommen natürlich hinein und nehmen es einfach mit – und die Besitzer bemerken das erst später. Im Bereich Hornstein wurde zum Beispiel jemand beobachtet und verfolgt, der Täter warf das Rad dann weg und ist geflüchtet. Dieses Mal ist es zu keinem Schaden gekommen, aber es kommt eben häufig vor“, so Heidenreich.

Fahrradnummer merken, oder codieren lassen

Ein routinierter Fahrraddieb braucht nur wenige Sekunden, um ein Schloss zu öffnen. Oft rücken die Kriminellen sogar mit schwerem Gerät, etwa einem Akku-Winkelschleifer, an. Neben einem hochwertigem Schloss und dem richtigen Abstellplatz rät die Polizei vor allem zur Registrierung des Rades.

„Jedes Fahrrad ist mit einer individuellen Nummer ausgestattet – es ist gut, wenn man sich die merkt, oder dokumentiert. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man das Fahrrad codieren lässt – das geht über die Landessicherheitszentrale. Man bekommt die Informationen via Internet. Man gibt die Daten bekannt und bekommt ein Pickerl, das kaum vom Fahrrad runter zu bekommen ist. Das erschwert in Folge den Dieben mit dem Fahrrad Geld zu machen “,so Heidenreich. Das Service ist übrigens kostenlos und erleichtert es der Polizei auch sichergestellte, gestohlene Räder wieder ihren rechtmäßigen Besitzern zurück zu bringen.