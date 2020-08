NMS Großwarasdorf unter Denkmalschutz

Geprägt von Sichtbeton und gegliederten Bauteilen ist die neue Mittelschule in Großwarasdorf ein typisches Gebäude im Stil des Brutalismus. Ein Architektur-Stil der mittlerweile geschützt wird. Bereits im Frühjahr erhält die Gemeinde als Instandhalter den Bescheid, dass das Schule-Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wird. Die Gemeinde Großwarasdorf lehnt diesen Plan zunächst ab und befürchtet deutlich höhere Kosten bei künftigen Sanierungen.

„Wir sind in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen dagegen, denn sämtliche Neuerungen, die in Zukunft gemacht werden müssen, werden dadurch teurer und finanziell intensiver. Da wir eine relativ kleine Gemeinde sind, ist das von der Gemeinde auch sehr schwer zu bewerkstelligen“, so der Bürgermeister von Großwarasdorf Rudolf Berlakovich (ÖVP).

ORF

Wirtschaftliche Gründe nicht zulässig

Die Gemeinde erhob Einspruch gegen den Bescheid des Bundesdenkmalamtes. Dieser wurde allerdings abgewiesen. Denn ein Einspruch aus wirtschaftlichen Gründen sei nicht zulässig. „Wenn eine Stellungnahme oder Beschwerde kommt, dann hat sich diese nur zur Frage der Denkmalbedeutung – der geschichtlichen, künstlerischen oder kulturellen Bedeutung – zu richten. Wirtschaftlichkeit spielt in diesem Verfahren keine Rolle. Das ist gesetzlich auch so festgelegt“,so Paul Mahringer vom Bundesdenkmalamt.

Mittlerweile ist der Bescheid rechtskräftig und die Neue Mittelschule in Großwarasdorf steht unter Denkmalschutz. Das Bundesdenkmalamt versicherte eine finanzielle Unterstützung bei künftigen Baumaßnahmen. Die Sorgen der Gemeindevertreter bleiben dennoch bestehen. „Das Bundesdenkmalamt fördert sehr wohl, aber das ist in einem relativ geringen Ausmaß“, so Berlakovich. „Wenn es das eine oder andere Mal – und das sind oft die Befürchtungen – zu mehr Kosten kommt, wenn man etwas denkmalgerecht erneuert, ist das Bundesdenkmalamt bemüht, das durch Subventionen abzufedern“, sagte Mahringer.

ORF

Ähnliche Situation in anderen Gemeinden

Ähnlich ist die Situation in Kaisersdorf. Die örtliche Aufbewahrungshalle steht seit 2017 unter Denkmalschutz – ein Einspruch der Gemeinde blieb auch in diesem Fall erfolglos. Es wird auch über weitere Unterschutzstellungen im Land nachgedacht. Für das Hallenbad in Neusiedl holt das Verwaltungsgericht derzeit eine Expertise ein. Das Kulturzentrum in Güssing steht ebenfalls im Fokus des Bundesdenkmalamtes.