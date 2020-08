Eisenstadt: Hallenbad soll saniert werden

Vor genau vierzig Jahren, im Jahr 1980, wurde das Hallenbad in Eisenstadt eröffnet. Mittlerweile ist eine Sanierung des Daches und der Statik notwendig geworden, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). „Durch den jahrzehntelangen Chloreintrag sind die Stahl-Bewehrungen (die Verstärkung mit Stahlverstrebungen von Betonbauteilen zur Erhöhung der Tragfähigkeit) in den tragenden Säulen verrostet – und damit ist die statische Sicherheit nicht mehr in ausreichendem Maß gegeben“, so Steiner.

Der Eisenstädter Bürgermeister rechnet mit Kosten in der Höhe von rund 1,4 Millionen Euro – und hofft dabei auch auf finanzielle Unterstützung von Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). „Ich werde ihn auch einladen, werde mit ihm diese Anlagen auch anschauen, und mit ihm vor Ort darüber sprechen und hoffe, dass wir hier auf einen guten gemeinsamen Weg kommen“, so Steiner.

„Überregionale Bedeutung der Hallenbäder“

Denn ein Hallenbad zu betreiben ist für die Gemeinden nicht einfach: In Neusiedl am See musste das Bad Anfang März gesperrt werden. Grund dafür: akute Einsturzgefahr. In Neusiedl wartet man auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts – es geht um die Frage, ob das Gebäude beziehungsweise Teile davon unter Denkmalschutz gestellt werden. Zuletzt wurde altes Inventar verkauft, Schulklassen und Vereine mussten auf andere Bäder ausweichen – zum Beispiel nach Eisenstadt. Dort stiegen die Besucherzahlen im Hallenbad.

Das Thema Coronavirus macht die Situation für die Bäder jedenfalls nicht einfacher: Beim Hallenbad in Pinkafeld rechnet man für heuer mit einem Besucherrückgang von etwa einem Viertel, im Saunabereich dürfte dieser Rückgang noch stärker sein. Der Eisenstädter Bürgermeister Steiner spricht jedenfalls von einer überregionalen Bedeutung der Hallenbäder – diese erkenne man etwa auch bei einem Blick auf die Besucherstatistik.

Sanierung für Sommer 2021 geplant

„Da ist schon festzustellen, dass über zwei Drittel nicht aus der Stadt Eisenstadt kommen, sondern aus den umliegenden Gemeinden, teilweise auch aus Niederösterreich, teilweise aus Gemeinden, die sehr weit entfernt sind, weil es ganz einfach in der Hallenbadinfrastruktur einfach große Lücken gibt“, sagte Steiner. Die Sanierung des Hallenbades in Eisenstadt ist für den Sommer des kommenden Jahres geplant.