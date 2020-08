Hochschulen bereiten sich auf Semester vor

Etwa jede vierte Lehrveranstaltung soll an der FH Burgenland ab dem kommenden Semester wieder an den Standorten in Eisenstadt und Pinkafeld stattfinden – natürlich unter entsprechenden Vorkehrungen – Stichwort Kleingruppen und Abstandhalten.

Studienanfänger am Campus

Fest steht jedenfalls, dass die rund 1.000 Studienanfänger ab 4. September den Unterricht wieder am Campus verfolgen sollen – für alle übrigen Semester, also noch einmal rund 1.500 Studenten, möchte man weiter großteils auf das Onlineangebot setzen. Auch an der Pädagogischen Hochschule Burgenland setzt man entsprechend den Vorgaben des Bundes auf eine Art Hybrid-Strategie, sagte PH-Vizedirektorin Inge Strobl-Zuchtriegl.

„Das heißt, wir werden den Betrieb in Präsenz womöglich starten, unter Einhaltung der Abstandsregeln. Es bedeutet aber auch für uns, dass Vorlesungen, wo es viele Studierende gibt – online stattfinden werden. Was weiter passiert, richtet sich nach den Vorgaben“, so Strobl-Zuchtriegl.

Auch hier „Coronavirus-Ampel“

Ein von ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann vorgelegter Leitfaden sieht nun auch im universitären Bereich den Einsatz der für September erwarteten „Coronavirus-Ampel“ vor. „Bei grün und bei gelb werden wir den Betrieb normal weiterführen. Wenn eine weitere Vorschrift kommt, mit orangen oder roten Ampelfarben – stellen wir auf Distanzbetrieb um“, sagte Strobl-Zuchtriegel.

Genauere Vorgaben gibt es dazu aber noch nicht. Bis zum Semesterstart ist aber noch ein bisschen Zeit. Im September werden an der Pädagogischen Hochschule noch Fortbildungen abgehalten. Das neue Semester beginnt dort dann mit 1. Oktober.