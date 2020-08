SPÖ-Klubobmann CoV-positiv

Angesteckt dürfte sich Hergovich – laut eigenen Angaben – bei einem Wanderurlaub in Salzburg haben. Die Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt Umgebung prüft derzeit mögliche weitere Kontaktpersonen. Hergovich nahm an einer Gemeinderatssitzung in seiner Heimatgemeinde Trausdorf teil. Kontakte zu Landtagsabgeordneten oder Mitgliedern der burgenländischen Landesregierung habe es laut Hergovich nicht gegeben. Er bleibt in Heimquarantäne.

Österreichweit 229 Neuinfektionen

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich steigt weiter. Am Freitag kamen 229 zusätzliche Fälle hinzu. Damit galten österreichweit 3.263 Personen als aktiv infiziert, geht aus den Daten von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. 146 Personen befinden sich im Krankenhaus, davon 27 auf Intensivstationen.

Die meisten Neuinfektionen gab es erneut in Wien – allerdings in den vergangen 24 Stunden deutlich weniger als 100. In der Bundeshauptstadt kamen 70 aktive Fälle hinzu, in Oberösterreich 51, in der Steiermark 36 und in Niederösterreich 31. Zehn zusätzliche aktive Fälle verzeichnete Vorarlberg, sechs waren es in Kärnten. Die Datenbereinigung führte im Burgenland dazu, dass es eine Neuinfektion weniger gab.