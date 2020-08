Chronik

Nickelsdorf: 100 Anzeigen bei Lkw-Kontrollen

Fast 100 Anzeigen sind die Bilanz einer Lkw-Schwerpunktkontrolle von Polizei und ASFINAG am Dienstag am Autobahngrenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See). Unter anderem wurden 62 Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie 34 technische Mängel festgestellt.