Chronik

Spektakulärer Rettungseinsatz in Eisenstadt

In Eisenstadt ist die Feuerwehr am Mittwoch zu einem nicht alltäglichen Einsatz gerufen worden. Auf einer Baustelle in der Landeshauptstadt musste ein Arbeiter aus einer etwa sechs Meter tiefen Grube geholt werden, um ihn medizinisch behandeln zu können.