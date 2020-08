Chronik

Zwei Verkehrsunfälle im Mittelburgenland

In Stoob ist am Dienstag ein Mopedfahrer verletzt worden. In Neutal überstand eine junge Pkw-Lenkerin einen Verkehrsunfall leicht verletzt: Die 18-Jährige wollte laut Polizeiangaben auf einem Güterweg im Bezirk Oberpullendorf zwei entgegenkommenden Radfahrern ausweichen.