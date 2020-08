Mordfall Mörbisch: mögliche U-Haft Verlängerung

Nur drei Tage nach dem Fund der Leiche des jungen Burgenländers wurde der 28-Jährige Niederösterreicher festgenommen – mehr dazu in Leichenfund Mörbisch: 28-Jähriger festgenommen. Seither sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Er bestreitet weiterhin, mit dem Gewaltverbrechen etwas zu tun zu haben. Am Freitag findet die Haftverhandlung statt, da wird entschieden, ob die U-Haft des Niederösterreichers verlängert wird, hieß es am Mittwoch von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt.

Währenddessen laufen die Ermittlungen weiterhin auf Hochtouren. Eine Bitte um Hinweise seitens der Polizei habe schon einige Anhaltspunkte eingebracht, diese werden laufend überprüft, hieß es.