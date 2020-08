Die Feuerwehren Trausdorf und St. Margarethen waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort um den Brand zu löschen. Am Lokal entstand ein erheblicher Sachschaden, der bis dato nicht zu beziffern ist.

Fotostrecke mit 4 Bildern Feuerwehr Trausdorf Feuerwehr Trausdorf Feuerwehr Trausdorf Feuerwehr Trausdorf

Ursachen für den Brand waren bauliche Mängel und Wartungsmängel im Bereich des Rauchfangs, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Bereits 2018 gab es in dem Lokal Brandalarm – mehr dazu in Trausdorf: Brand in Fischlokal.