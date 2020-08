Commerzialbank: Doskozil schrieb an Klubchefs im Parlament

Im der APA vorliegenden Schreiben an Rendi-Wagner garantiert Doskozil der Parteivorsitzenden, dass im Burgenland „alle notwendigen Schritte gesetzt werden“, um in der Angelegenheit für eine lückenlose Aufklärung zu sorgen. Fakt sei aber, „dass der Betrugsfall offenbar ein jahrzehntelanges und umfassendes Versagen der im Bund ressortierenden Kontrollorgane – von der FMA über die Nationalbank bis hin zur Justiz und den Ermittlungsbehörden – zutage gebracht hat“.

Eine Untersuchung auf parlamentarischer Bundesebene sei „unabdingbar“. Doskozil und der burgenländische SPÖ-Klubchef Robert Hergovich ersuchen die Bundesparteichefin um Unterstützung zur Einrichtung eines U-Ausschusses im Nationalrat spätestens nach Beendigung des Ibiza-Untersuchungsausschusses. „Andernfalls werden wir unserer parlamentarischen Pflicht, für größtmögliche Aufklärung zu sorgen, keinesfalls gerecht werden“, heißt es in dem Brief. Unterdessen nehmen die Bemühungen um einen Untersuchungsausschuss zur Affäre um die Commerzialbank auf Landesebene Fahrt auf – mehr dazu in Commerzialbank: Wirtschaftsprüfer kritisieren TPA.

FPÖ will Rauter als Verfahrensrichter für U-Ausschuss

Die FPÖ Burgenland ließ am Dienstag mit dem Vorschlag aufhorchen, Wolfgang Rauter als Verfahrensrichter für den Untersuchungsausschuss in der Causa Commerzialbank Mattersburg vorzuschlagen. Noch ist der U-Ausschuss nicht fix, es wird gerechnet, dass dieser aber im Herbst kommen wird. Wolfgang Rauter war in der FPÖ Burgenland in den verschiedensten Funktionen tätig – sogar als Landesrat, bis er mit Manfred Kölly 2007 die Freie Bürgerliste gründete. Seit 2017 ist Rauter als Richter am Landesgericht Eisenstadt im Ruhestand. Für die FPÖ Burgenland bringe er alle Voraussetzungen mit, als Verfahrensrichter im U-Auschuss tätig zu sein. Mit Rauter selbst habe man, so die Auskunft von FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz, noch nicht gesprochen.