Schulbeginn geprägt von CoV-Maßnahmen

Was den Schulstart in zwei Wochen betrifft, herrscht derzeit bei Eltern und Lehrerinnen und Lehrern viel Unsicherheit. Daher wurde von der Bildungsdirektion gemeinsam mit der Gesundheitsabteilung ein Maßnahmenpaket für den Start ins neue Schuljahr ausgearbeitet. Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) betonte bei einer Pressekonferenz am Montag, dass das Offenbleiben aller Bildungseinrichtungen, egal ob Schulen oder Kindergärten, oberste Priorität habe: „Wir werden von unserer Seite alles daran setzen, dass wir den Betrieb in den Schulen und natürlich auch die Abläufe in den Schulen, im Kindergarten, in der Kinderkrippe aufrecht erhalten und dass alles so normal wie möglich von statten geht.“

ORF

Vorgehensweisen bei Verdachtsfällen

Kinder könnten bis zu zehn Infekte im Jahr haben und nicht jeder Schnupfen sei Covid-19 – Sonja Windisch, Gruppenvorständin für Bildung, Gesundheit und Soziales, erklärte die Vorgehensweisen bei Verdachtsfällen in der Schule: „Die anderen Kinder bleiben in der Gruppe, bleiben in der Schule. Wenn ich die Befürchtung habe, es könnte ein Verdachtsfall sein, werde ich die Kinder nicht mehr mit anderen Gruppen mischen, sondern abwarten, was passiert, was die Eltern dem Kindergarten zurückmelden. Wenn die sagen, sie werden beprobt, dann bleiben die anderen Kinder noch immer in der Schule und im Kindergarten. Also dieses Sperren von ganzen Gruppen, nur weil ein Kind möglicherweise krank ist, oder schon krank ist aber möglicherweise Covid-19 hat, das wird es so nicht geben.“ In Quarantäne kommen Kinder einer Gruppe nur, wenn es einen bestätigten Fall gibt, dann können auch weiter Tests durchgeführt werden. Jeder Fall werde einzeln geprüft.

ORF

Sicherheit geben: „Viruserkrankung ist kein Kriminalfall“

Von Seiten der Bildungsdirektion sei man bemüht, Sicherheit zu geben, so Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz: „Wir müssen auf eines aufpassen: Dass wir unter den Kindern in diesen Altersgruppen nicht so viel Angst jetzt verbreiten – auch im Frühjahr bereits – vor Covid-19, dass es vielleicht Jahre dauern kann, um diese Ängste aufzuarbeiten, die wir hier an die Schulen bringen. Wir wollen Sicherheit geben, im Ablauf – wen kontaktiere ich, was tue ich, welche Behörde ist zu informieren, und dass eine Viruserkrankung kein Kriminalfall ist.“

Eltern bekommen in den kommenden Wochen Briefe von den Schulen oder Kindergärten mit einem Überblick zu den CoV-Maßnahmen. Auch auf der Website des Landes, der Bildungsdirektion und der Bildungslandesrätin können alle Informationen bereits abgerufen werden. Fragen zu den Schulen können auch direkt an fragen-schule@bildung-bgld.gv.at oder in Kindergartenangelegenheiten an kiga@bgld.gv.at gerichtet werden.

Schulweg: Plakataktion für Sicherheit im Verkehr

Das Coronavirus ist zu Schulbeginn nicht die einzige Gefahr für Kinder: Ein anderes Risiko ist der Straßenverkehr. Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) ruft deshalb zu mehr Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme gegenüber Kindern auf. „Augen auf!“ lautet der gemeinsame Appell des Landes, der AUVA und des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. 900 Plakate werden im ganzen Bundesland aufgehängt. Im Burgenland wurden voriges Jahr 13 Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg in die Schule zum Teil schwer verletzt.

Landesmedienservice Burgenland

ÖVP fordert Tests für Pädagoginnen und Pädagogen

Die ÖVP-Bildungssprecherin Julia Wagentristl fordert anlässlich des Schulbeginns, dass das Land den Pädagoginnen und Pädagogen ermöglicht, sich freiwillig und kostenlos testen zu lassen: „Gerade im Kinderbetreuungs- und Schulbereich ist die Gefährdung der Clusterbildung besonders hoch. Umso wichtiger ist hier zu Schulbeginn, dass das Land Pädagoginnen und Pädagogen ermöglicht, sich freiwillig und kostenlos testen zu lassen.“