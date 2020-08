Fünfstelliger Schaden durch Internetbetrug

Am 8. August war der Burgenländer auf die Werbeeinschaltung im Internet aufmerksam geworden, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag. Der angepriesene Gewinn sollte aufgrund von Kursschwankungen erreicht werden. Zwar seien immer wieder Gewinnversprechen abgegeben worden, der 57-Jährige ging dabei jedoch stets leer aus. „Das Geld dürfte weg sein“, hieß es von der Polizei.

Polizei warnt und gibt Tipps

Die Landespolizeidirektion warnt vor derartigen Betrugsversuchen mit Gewinnversprechen und gibt Tipps: So sollte man vorsichtig sein, wenn man E-Mails von unbekannten Absendern erhält. Zudem fordere kein seriöses Unternehmen oder Bankinstitut per Email oder telefonisch zur Eingabe von persönlichen Daten wie beispielsweise Passwörtern auf. Zuschriften sollte man auf Plausibilität und auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Es empfiehlt sich auch, zu überlegen, ob es realistisch erscheint, dass man in einem Gewinnspiel etwas gewinnt, an dem man gar nicht teilgenommen hat. Auch von der angeführten Höhe eines Gewinns oder der Aussicht auf plötzlichen Reichtum sollte man sich nicht blenden lassen.

Auf derartige Mails oder Schreiben sollte man gar nicht reagieren, rät die Polizei. Keinesfalls sollte man persönliche Dokumente, Bankverbindungen und sonstige Daten bekannt geben, da mit diesen Daten weitere Betrugshandlungen verübt werden könnten. Es empfiehlt sich daher, solche Zusendungen sofort aus dem Postfach oder Spam-Ordner zu löschen.