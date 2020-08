Amateurfußball im CoV-Modus

Von der Regionalliga abwärts wird im Burgenland seit dem Wochenende wieder Fußball gespielt – in insgesamt zwölf Ligen und Klassen. Für einige Mannschaften war es am Wochenende das erste Bewerbsspiel seit mehr als zehn Monaten. Nach der Coronavirus-Pause kehrt der Fußball aber nicht ganz zum Alltag zurück – die Vereine sind mit einigen Auflagen konfrontiert, so Martin Frauenschiel, Obmann der ASK Tschurndorf/Kalkgruben. Schulungen seitens des BFV seien wichtig gewesen: „Wir müssen Maßnahmen setzen müssen – über 200 Zuschauer und unter 200 Zuschauer, Kennzeichnung für den Sicherheitsabstand und Desinfektionsmittel für die Zuschauer zur Verfügung stellen – das ist alles ein bisschen ungewohnt für uns und für die Spieler. Als relativ kleiner Verein ist es doch schwierig dass man sich da zurechtfindet“, so Frauenschiel.

ORF

Fixe Sitzplätze ab 200 Zuschauer

Kommen mehr als 200 Zuschauer zu einem Spiel, müssen Sitzplätze fix zugewiesen werden. Zusätzlich muss auch ein Covid-19-Beauftragter vom Veranstalter, also vom Heimverein, bestellt werden, der für die Einhaltung der Coronavirus-Maßnahmen zuständig ist. Die heimischen Funktionäre haben in Vorbereitunsspielen bereits Erfahrung gesammelt: „Natürlich muss man immer wieder an Zuschauer appellieren, dass sie den Sicherheitsabstand einhalten sollen“, so Martin Frauenschiel.