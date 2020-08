Zimmerbrand in Kemeten

Gegen 15.00 Uhr kam es am Sonntag zu einem Brand in einem Schlafzimmer eines Reihenhauses in Kemeten, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag. Der Nachbar entdeckte Rauch aus dem Fenster des Obergeschosses und alarmierte die Feuerwehr.

Fotostrecke mit 3 Bildern

Brandursache: Elektrischer Defekt

Der Brandschutztrupp konnte den Brandherd schnell ausfindig machen und eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Räume verhindern. Nach einer Stunde konnte „Brand aus“ gegeben werden. Ein technischer Defekt wurde als Brandursache festgestellt. Die Feuerwehren Kemeten und Oberwart waren mit insgesamt 42 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand.