Rad-Staatsmeisterschaft: Eberhardt verpasst knapp Medaille

Auf dem Programm stand das Straßenrennen durch den Bezirk Mattersburg: 96 Kilometer bei den Frauen, 192 Kilometer bei den Herren. Verena Eberhardt holte sich eine Top-Platzierung. Nach Platz 16 am Samstag im Einzelzeitfahren erreichte die Bahnspezialistin auf der Straße und somit auf ungewohntem Terrain Platz fünf über die 96 Kilometer – angetrieben vom heimischen Publikum.

Entscheidung auf der Zielgeraden

Die 25-jährige Südburgenländerin lag bis zum Schluss im Spitzenfeld und kämpfte sogar um den Sieg. Die Entscheidung fiel erst auf der Zielgerade. Eine schlechte Position beim Ziel-Sprint kostete Eberhardt eine Medaille. Am Ende fehlten nur wenige Meter auf die Siegerin aus Tirol Kathrin Schweinberger.

Eberhardt mit Platzierung zufrieden

„Ich bin sehr zufrieden. Ich habe natürlich gehofft, dass ich mit einer Spitzengruppe ins Ziel komme, aber dass es sich ausgeht war auch nicht zu 100 Prozent klar. Entscheidend war eigentlich schon in der zweiten Runde der Anstieg in Mattersburg. Ich habe richtig durchbeißen müssen und leider im Zielsprint war ich auf der rechten Seite und nicht sofort im Windschatten drinnen. Demnach bin ich dann als fünfte ins Ziel gekommen“, so Eberhardt. Im Bahn-Radsport zählt sie zur erweiterten Weltklasse.

18. Platz für Stefan Pöll

Für ein weiteres Ausrufezeichen aus burgenländischer Sicht sorgte ein Routinier und zwar Stefan Pöll. Der Pinkafelder gehörte lange Zeit dem Führungstrio an. Erst nach 167 Kilometern wurde diese kleine Gruppe mit Pöll eingeholt. Am Ende landete der 34-Jährige auf dem 18. Platz. Der Sieg bei den Herren ging an den Steirer Valentin Götzinger.