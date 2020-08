Kunstsymposium in Cselley Mühle Oslip

Das Internationale Kunstsymposium steht heuer unter dem Motto: „ich…WIR…&…die anderen“. Dabei soll das Thema Identität mit den Mitteln der Kunst umgesetzt, bzw. Positionen bezogen werden. „Wir haben voriges Jahr bereits begonnen mit dem Thema Identität, auf die persönliche Identität fokussiert. Und diese Auseinandersetzung geht in weiterer Folge jetzt weiter – dieses Jahr ist die Frage, was ist eine nationale Identität und der Nationalismus als weltumspannende Engstirnigkeit“, so Kurator Wolfgang Horwath.

20 Künstler aus neun Ländern nehmen teil

An die 20 internationale Künstlerinnen und Künstler aus neun Ländern haben ihre Teilnahme am Symposium, sofern es die Coronavirus-Bestimmungen erlauben, zugesagt. Sie kommen aus den Bereichen bildende Kunst, Fotografie und Literatur. Gearbeitet wird in der Cselley Mühle ab 26. August. Am 30. August, lädt man zum „Tag der offenen Fenster“. „Da geht es darum, dass man den Künstlerinnen und Künstlern beim Arbeiten zuschauen kann. Es wird auch geführte Rundgänge geben, wo man mit den Künstlern in Kontakt kommt und über die Werke reden kann und die Entwicklung sieht“, erzählte Horst Horvath vom Organisationsteam. Präsentiert werden die fertigen Werke in der Cselley Mühle am 4. September. Zu sehen sind die Arbeiten in Oslip zwei Wochen lang.