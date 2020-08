KlimaAktivpreis für „24h Burgenland Extrem“

Die Veranstalter der „24 Stunden Burgenland Extrem“-Tour betonten bei der Preisverleihung nicht nur den „Klimaschutz-Gedanken“ während der Tour rund um den See. „Klimaschutz ist dennoch nicht nur eine Frage der Elektro-Mobilität, sondern auch ganz besonders der Ich-Mobilität. Ich-Mobilität, also das Gehen, ist die reinste Form der Bewegung. Gehen hat extrem positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit und auf unser Klima. Geht raus. Macht mit!“, so die Veranstalter. Kommendes Jahr feiert die Tour ihr zehnjähriges Jubiläum.