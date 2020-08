Zehn Jahre Markt der Erde

Vor zehn Jahren begann es mit einer Vision von einem regionalen Bauernmarkt. Die Idee zum ersten Markt der Erde Österreichs entstand im Stadl von Peter und Monika Liehl, damals mit zehn Produzenten aus der Region. Ich habe von meiner Frau gelernt, wenn man für eine Sache brennt, mit Herz dabei ist, da entsteht was Außergewöhnliches", so Peter Liehl. „Es war schon sehr spannend, zehn Produzenten zu finden, die ein gewisses Sortiment abdecken und dann in eine komplett neue Geschichte hineingehen – in einen Markt, den noch keiner kennt“, so Monika Liehl.

Fotostrecke mit 8 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Mittlerweile 25 Aussteller

Seitdem wurde der Markt stetig größer und zu einem beliebten Ort der Begegnung zwischen Produzent und Konsument. Mittlerweile gibt es bis zu 25 Aussteller, die ihre Produkte präsentieren. Schon seit einigen Jahren lockt der Markt der Erde Besucher aus den verschiedensten Regionen an, die vor allem den persönlichen Kontakt und die Gespräche mit den Produzenten schätzen. Auch in Zukunft sind die Veranstalter bemüht, den Besuchern ein vielfältiges Produktsortiment am Markt der Erde anbieten zu können.