Start für Sommerschule

Nur in zwei anderen Bundesländern haben sich mehr Kinder und Jugendliche bei der Summer School des Bundes angemeldet. Burgenlandweit starten am Montag an insgesamt 13 Standorten rund 540 Schülerinnen und Schüler – von der ersten Klasse Volksschule bis zur 4. Klasse Unterstufe – quasi zwei Wochen früher in die Schule als sonst. Dieses Präsenz-Angebot richtet sich speziell an Kinder und Jugendliche, die in Deutsch Aufholbedarf haben. Ausschlaggebend für einen Besuch ist die Empfehlung der Schulleitung oder der zuständigen Lehrkraft.

Onlineangebot für andere Fächer

Wer etwa auch in Mathematik oder Englisch Probleme hat, kann sich über „fit4future“, das Onlineangebot der Bildungsdirektion Burgenland in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule, Hilfe holen. Bis 4. September werden dabei Kinder, aber auch deren Eltern, kostenlos von Tutoren der PH Burgenland beim Lernen unterstützt. Der Unterricht ist freiwillig und findet in einem virtuellen Klassenzimmer, von Montag bis Freitag, jeweils von 09.00 bis 12.00 Uhr statt. Auch dieses Angebot wird gut angenommen, betonte die Bildungsdirektion. Insgesamt gibt es rund 1.500 Anmeldungen aus dem gesamten Burgenland.