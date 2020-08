In der Coronavirus-Krise brauchen viel mehr Menschen Hilfe, die sich vorher gut selbst versorgen konnten und fürchten um ihre Existenz. Auch der Schulbeginn kann in dieser Zeit finanziell gesehen zum Notfall werden.

Hilfsorganisationen verzeichnen mehr Klienten

Die Caritas-Sozialberatungsstellen verzeichnen deutlich mehr Klientinnen und Klienten. Im Burgenland gibt es sechs derartige Stellen. Ziel ist es, den Menschen zu helfen, ihr Leben wieder aus eigener Kraft meistern zu können. Auch Diakonie und Rotes Kreuz stellen erhöhten Unterstützungsbedarf fest. Die Anzahl der Haushalte, die mit sehr wenig auskommen müssen, ist seit Beginn der Krise gestiegen. Die Anfragen nach Mindestsicherung nehmen zu. Beim Hilfswerk zeigt sich, dass sich pflegebedürftige Menschen und pflegende Angehörige jetzt in der Krise verunsichert und überfordert fühlen – sie brauchen verstärkt Unterstützung.

Friederike Pirringer im Gespräch mit Burgenland heute-Gespräch mit Hannes Auer

Aktion des Zusammenhalts

Um diese Menschen nicht alleine zu lassen, hat der ORF gemeinsam mit den führenden Hilfsorganisationen die Initiative „Österreich hilft Österreich“ ins Leben gerufen – für aktuelle und zukünftige Krisen- und Katastrophenzeiten. Es geht um eine bundesweite Aktion des Zusammenhalts und des Füreinander-da-seins. Geholfen werden soll mit Geld- und Sachleistungen, etwa für Miete, Heizung, Nahrung und Gesundheit. Im Burgenland beteiligen sich die Caritas, die Diakonie, das Hilfswerk, der Samariterbund und das Rote Kreuz an der Aktion „Österreich hilft Österreich“.

Weniger Spenden, mehr Hilfsbereitschaft

Friederike Pirringer, die Präsidentin des Roten Kreuzes im Burgenland, erzählte im Burgenland heute-Interview mit Hannes Auer von den derzeitigen Schwierigkeiten des Roten Kreuzes. „Das sind die Bereiche, wo wir anderen helfen. Wir haben hier einmal die Spontanhilfe, das ist ein Topf, der durch Spenden gefüllt wird und wo wir Menschen helfen, die akut in Not geraten sind – wo wir Miete zahlen, Strom zahlen, vielleicht auch neue Schuhe für den Schulanfang für die Kinder. Dieser Topf ist leer, so viel wie heuer haben wir noch nie gebraucht.“ Auch beim Roten Kreuz gehen die Spendeneinnahmen zurück, aber die Hilfsbereitschaft der Menschen sei größer, so Pirringer. Sie sei überzeugt davon, dass die Leistungen des Roten Kreuzes aufrechterhalten werden können.

ORF

Corona-App: „Haben das beste Zeugnis von Datenschützern“

Die Stopp-Corona-App auf dem Handy, die vom Roten Kreuz entwickelt wurde, hat bisher nur einer von sieben Österreichern installiert. „Ich glaube, dass am Anfang eine Überforderung der Menschen da war. Jeder achtet sehr auf Datenschutz und hat Sorge, dass seine Daten da missbräuchlich verwendet werden. Ich kann aber alle beruhigen, wir haben das beste Zeugnis von allen Datenschützern. Ich glaube, es würde uns allen sehr sehr helfen, wenn mehr Menschen diese App hätten und dadurch auch schnell reagiert werden könnte“, so Pirringer. Laut einer britischen Studie könnte sobald zwei Menschen die App installiert haben, eine Ansteckung vermieden werden und das wäre eine „sehr gute Geschichte“, sagte Pirringer im Burgenland heute-Gespräch.