Commerzialbank: Vorwürfe gegen Unternehmer

In seinem Einvernahmeprotokoll schilderte Martin Pucher, dass er zahlungsunfähigen Kreditnehmern – Pucher erwähnte vier – in der Bank und auf Parkplätzen Bargeldbeträge überreicht habe und dass diese Unternehmer dann Rechnungen fingiert hätten, um das Bargeld in ihre Firmenbuchhaltung einzuschleusen – mehr dazu in Pucher gesteht: Fake-Kredite schon vor 1992. Der betreffende Unternehmer aus dem Bezirk Mattersburg soll Rechnungen für Personen ausgestellt haben, deren Namen er sich einfach aus dem Telefonbuch rausgesucht habe. Leistungen für diese Personen soll es aber nicht gegeben haben.

Finanzamt überprüft „erfundene“ Baustellen

Das Finanzamt stellte fest, dass auf Baustellen, die der Unternehmer in „Tageseinteilungen“ beispielsweise 2017 angibt, nicht gearbeitet wurde und überprüfte konkret sechs Baustellen. Hinweise für die falschen Rechnungen ergaben sich für das Finanzamt etwa daraus, dass obwohl immer unrunde Rechnungsbeträge ausgewiesen wurden, die Zahlungen immer in Höhe eines auf 100 Euro abgerundeten Betrages erfolgten. In Summe gehe es um rund zehn Millionen Euro, die dann bar bei der Commerzialbank eingezahlt worden sein sollen.

ORF/Knotzer

Hausdurchsuchung bereits 2018

Bereits im Juli 2018 gab es bei dem Unternehmer Hausdurchsuchungen. Ermittelt wurde wegen Verdachts auf Steuer- und Abgabenhinterziehung. Eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung des Finanzamtes Bruck Eisenstadt Oberwart kam aber erst heuer Mitte Juli und genau am 15. Juli wurde die Commerzialbank durch die Finanzmarktaufsicht geschlossen. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt sagte am Freitag, dass ein Abschlussbericht des Finanzamtes wegen des Verdachtes auf Abgabenhinterziehung gegen den betreffenden Unternehmer noch nicht vorliege.

Unternehmer will sich zu Pucher Aussagen nicht äußern

Der Unternehmer äußerte sich sich zu den Aussagen Puchers und zu den Protokollen der Finanz nicht. Er sagte gegenüber dem ORF Burgenland nur, dass er bis heute weder von der Staatsanwaltschaft, noch von der Finanzprüfung kontaktiert worden sei. Er bestätigte die Ermittlungen und die Hausdurchsuchung im Jahr 2018, habe aber seit damals nichts mehr gehört. Auch über eine Anzeige eines Whistleblowers im Jahr 2015 sei der Bank-Aufsichtsrat weder von der Finanzmarktaufsicht, noch von der Staatsanwaltschaft informiert worden.