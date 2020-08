Commerzialbank und CoV treffen Bezirk Mattersburg

„Prinzipiell geht es im ersten Schritt darum, wenn man betroffen ist von einer der Krisen, die Liquidität im Unternehmen zu durchforsten und zu sichern“, so Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Georg Steinkellner. Einer der Betroffenen ist der Elektriker Rene Kutschera. Sein Betrieb in Zemendorf spürt noch heute die Auswirkungen des Coronavirus-Lockdowns. „Meine Baustellen waren eingestellt und das hat sich jetzt derartig verschleppt, dass es nach wie vor mit der Auslastung nicht so super ist.“ Auch die Forchtensteiner SPÖ-Bürgermeisterin Friederike Reismüller informierte sich. Ihre Gemeinde verlor durch die Commerzialbank-Pleite knapp 1,4 Millionen Euro. „Eigentlich für die großen Projekte, die wir für heuer, für nächstes Jahr und für die Zukunft vorgehabt hätten, aber damit ist es jetzt auf die Jahre gesehen weg, vielleicht kommt ein Teil doch zurück, alles werden wir sicher nicht kriegen.“

Anwälte wollen Möglichkeiten aufzeigen

Es gehe darum aufzuklären, welche Schritte die Gemeinde oder Firma nun setzen kann, so Rechtsanwalt Johannes Wutzlhofer: „Was ist sinnvoll, was ist realistisch? Gibt es vielleicht Alternativen dazu? Aber dann auch darzustellen: Welche Möglichkeiten hat der Bund, das Land geschaffen, Unternehmen jetzt in dieser schwierigen Phase zu unterstützen und du helfen?“ so der Rechtsanwalt. Insgesamt waren knapp 25 Unternehmer, Firmenchefs und Bürgermeister bei der Infoveranstaltung dabei.