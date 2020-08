Coronavirus: Absagen bei Fußball-Meisterschaft

Der Meisterschaftsauftakt in der Regional- und der Burgenlandliga steht unter keinem guten Stern. Bereits in der ersten Runde gibt es Spielabsagen wegen positiv getesteter Spieler. In der Regionalliga – in der ohnedies nur sechs Begegnungen pro Runde anstehen – müssen so wie in der Burgenlandliga drei Partien abgesagt werden.

In der Regionalliga haben drei Clubs Probleme – Stripfing, Team Wiener Linien und Marchfeld/Mannsdorf, in der Burgenlandliga sind es Siegendorf, Ritzing und Leithaprodersdorf. Nicht betroffen sind die beiden burgenländischen Ostliga-Partien – am Freitag um 19:30 Uhr gastiert der SC Neusiedl in Leobendorf. Am Samstag um 15:00 Uhr spielt der ASV Draßburg bei Mauerwerk.

Burgenlandliga: Drei Begegnungen am Freitag

In der Burgenlandliga finden am Freitag nur drei Begegnungen statt: 19:00 Uhr Güssing gegen Markt Allhau, 19:30 Uhr Deutschkreutz gegen Klingenbach und Parndorf gegen die Spielgemeinschaft Oberpetersdorf. Abgesagt wurde die Partie von Freitag Spielgemeinschaft Oberwart gegen Ritzing und das Spiel von Siegendorf in Horitschon am Samstag. Das Spiel Leithaprodersdorf gegen Kohfidisch wurde auch aufgrund eines Coronavirusfalls auf den 1. September verschoben.