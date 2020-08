Chronik

Faustschlag: Polizist schwer verletzt

Weil er einen Polizisten verletzt hat, ist ein 38-Jähriger am Dienstag in Litzelsdorf (Bezirk Oberwart) festgenommen worden. Der Mann und seine 37-jährige Lebensgefährtin – beide waren laut Polizei stark alkoholisiert – gingen nach einer Rauferei in einem Lokal auf die Beamten los. Dabei verpasste der 38-Jährige einem Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht.