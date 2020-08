Jugendarbeitslosigkeit gestiegen

Die Coronavirus-Pandemie habe dramatische Auswirkungen auf Jugendliche auf dem Arbeitsmarkt, so das AMS. Vor allem 20- bis 24-Jährige seien davon betroffen. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es mit einem Anstieg von 45 Prozent, den größten Zuwachs bei Jugendlichen mit mittlerer Ausbildung. Bei Jugendlichen mit höherer Ausbildung ist die Arbeitslosigkeit um 40 Prozent gestiegen. Besonders viele Jugendliche, die derzeit arbeitslos gemeldet sind, kommen aus Büro- und Verwaltungsberufen.

Teil der Jugendlichen hat nur Pflichtschulabschluss

424 Arbeitslose, im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, haben lediglich einen Pflichtschulabschluss. Die vom Bund angekündigte Coronavirus-Arbeitsstiftung soll im Herbst Abhilfe schaffen, so AMS-Chefin Helene Sengstbratl. Jugendliche sollen dabei in Betrieben zu Facharbeitern ausgebildet werden. Davon könnten Arbeitskräfte und Unternehmer profitieren, sagte Sengstbratl.

Sengstbratl: Höhere Qualifizierung soll helfen

„Junge Leute haben es wirklich schwer, sie brauchen jede Unterstützung. Sie brauchen die Betriebe, die ihnen Chancen bieten, und natürlich Rückenwind von der Konjunktur. Wir wollen, bis es wieder losgeht, vor allem jenen Jugendlichen mit einer Qualifizierung helfen, die keinen fertigen Abschluss haben. Über 400 Jugendliche haben nur eine Pflichtschule, da kommen wir mit einer Stiftung, Jugendstiftung oder anderen Qualifizierungsmaßnahmen. Wir laden die Jugendlichen zu Gesprächen ein, damit wir das angehen können“, so Sengstbratl im Burgenland heute-Interview.

„Gute Arbeitslosenzahlen in ein bis zwei Jahren“

„Es tut sich schon was auf dem Arbeitsmarkt. Es kommt zu neuen Arbeitsaufnahmen, die Jugendlichen und Älteren finden Jobs. Wir sind leider um 25 Prozent noch immer drüber bei den Jugendlichen, aber wir waren im April bei +55 Prozent, also da hat sich schon viel getan.“ Bis man alles aufgearbeitet habe und gute Arbeitslosenzahlen erreicht werden, werde man noch das nächste und das übernächste Jahr brauchen, so Sengstbratl.

„Interessen weiten“

Auf die Frage, ob man als Jugendlicher jeden Job annehmen soll, der sich anbietet, sagte Sengstbratl: „Die Interessen zu weiten und abzugleichen mit dem was ich kann, was ich will, was mein Traum ist und was der Markt bietet – das ist immer intelligent. Auf eine Lehrstelle zu warten, die vielleicht erst in drei Jahren frei ist, das empfehle ich keinem. Sondern wirklich den Markt abgleichen, schauen, wo es einen hinzieht, jetzt die Chancen nutzen, man lernt in jedem Job etwas. Auf gar keinen Fall einen Job annehmen, der einen gar nicht interessiert – das macht keinen Sinn, denn dann haben wir die Drop-outs von morgen. Aber ein bisschen die Interessen zu weiten, das empfehle ich schon“. Insgesamt sind im Burgenland derzeit 9.635 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind um 47 weniger als vor einer Woche.