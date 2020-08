Gesundheit

Maßnahmen gegen Ärztemangel

In den kommenden Jahren gehen 60 Prozent der Ärztinnen und Ärzte im Burgenland in Pension – so die Daten der Burgenländischen Gebietskrankenkasse. Um einen Ärztemangel zu verhindern, will das Land jetzt mehrere Maßnahmen setzen. Einerseits sollen Jungärzte gewonnen und andererseits Ordinationsübernahmen und Niederlassungen gefördert werden.