Ortschef droht Land mit Zahlungsstopp

Die Gemeinde wolle deshalb ab sofort keine Kostenbeiträge mehr für Güterweg- und Straßenbauarbeiten anweisen, so Strobl am Mittwoch in einer Aussendung. Insgesamt seien von der Gemeinde förderbare Rechnungen in Höhe von rund 113.598,09 Euro aus den Jahren 2016 bis 2020 vorgelegt worden, rechnete Strobl vor.

Vom Land abgewickelt, aber nicht ausbezahlt seien 49.975,43 Euro. „Nicht einmal bearbeitet“ seien Rechnungen im Ausmaß von 63.622,65 Euro. Bis heute sei vom Land keine einzige Nachforderung nach eventuell ausstehenden Rechnungsunterlagen an die Gemeinde gerichtet worden. „Es ist daher anzunehmen, dass es keine sachlichen Gründe für die jahrelange Verzögerung gibt“, stellte Strobl fest.

Sanierung von Straßen, Güterwegen und Mäharbeiten

Die eingereichten Rechnungen würden sich auf die Sanierung von Gemeindestraßen, Mäharbeiten entlang von Güterwegen, Gemeindestraßen und Radwegen sowie auf deren laufende Instandhaltung beziehen, erläuterte der Bürgermeister.

Für heuer habe die Gemeinde auch bereits eine Rücküberweisung erhalten. Dabei gehe es um laufende Instandhaltungsmaßnahmen im Ausmaß von mehr als 30.000 Euro. Rücküberwiesen worden seien 290 Euro: „Das fällt in die Rubrik: Es darf gelacht werden“, so der Ortschef.