Bus-Reiseveranstalter kooperieren

Das Reisebus-Geschäft kam in den vergangenen Monaten, wie viele andere Sparten in der gesamten Reisebranche weitgehend zum Erliegen – und zwar in ganz Österreich – mehr dazu in Noch immer Flaute in Reisebüros. Die Umsatzeinbußen betrugen bei den fünf Unternehmen bis zu 90 Prozent. Mit einer eigenen Broschüre für das neue Angebot geben die Reiseveranstalter in Zeiten der Coronaviruskrise ein Lebenszeichen. „Best of Bus“ umfasst insgesamt 13 Urlaubsangebote von fünf Reiseunternehmen im Zeitraum zwischen September und Dezember 2020. Hunderte Busreisen mussten heuer bereits storniert werden. Der Stammkundschaft will man trotzdem etwas bieten und so die finanziellen Verluste zumindest geringfügig abfedern.

Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen

Das Motto sei, dass es doch gehe – man wolle beweisen, dass man sich ohne Angst mit Freunden gemeinsam in einen Bus setzen und sich ein paar schöne Dinge anschauen kann, sagte Martin Ochsenhofer vom Reisebüro Fox Tours. Man werde es dann auch so machen, dass man in jedem Bus Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen werde, sagte Klaus Sagmeister von Sagmeister Reisen.

In den Bussen gelten Sicherheitsvorkehrungen und es gibt nur beschränkte Teilnehmerzahlen und es gilt Maskenpflicht, trotz moderner Lüftungsanlagen. Da habe man die vollste Sicherheit, dass es eigentliche eine komplette Durchlüftung gebe, es keine Probleme gebe und sich keine Bakterien, Legionellen oder sonstige Krankheitserreger im Bus befinden würden, so Siegfried Tanczos von Südburg. Man habe sich außerdem darauf verständigt, dass Riesenautobusse mit bis zu 60 Sitzen maximal mit 25 bis 30 Menschen besetzt werden.

Gratis CoV-Test bei der Rückreise

Ein Großteil der Angebote führt durch Österreich. Zusätzlich buchbar sind Touren nach Südtirol und Slowenien. Eine Busreise nach Kroatien mit E-Bike-Radtour ist für Ende September geplant. Allerdings nur, wenn keine Reisewarnung besteht. Selbst dann werden gratis Coronatests angeboten. Der Covid-Test werde im Hotel in Kroatien gemacht und auch von den Kroaten bezahlt. Die Reisenden könnten dann mit einem negativen Test in Österreich einreisen, sagte Sagmeister. Die erste Tour soll bereits am 4. September nach Kärnten führen.