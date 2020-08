Wirtschaft

Start für Windpark-Erweiterung in Zurndorf

Die Energie Burgenland erweitert den Windpark II in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) um zwei weitere Windkraftanlagen. Am Dienstag erfolgte der Spatenstich zu den Bauarbeiten. Die beiden neuen Anlagen sollen Energie für rund 4.500 Haushalte liefern.