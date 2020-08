Neue Richtlinie für Pflegeheime

Das neue vier Phasen Modell regelt Aufnahme, Besucherzeiten und die Verwendung von Schützausrüstungen in den Pflegheimen, Behinderteneinrichtungn und bei mobilen Pflegdiensten einheitlich.

Derzeit gilt in Jennersdorf Phase eins. Sonja Schmaldienst vom Pflegheim Mutter Theresa in Jennersdorf ist erleichtert. „Glücklicherweise bekommen wir die tägliche Informationen vom Krisenstab vom Land Burgenland, wo die Covid-19-Infektion ersichtlich ist. Ist unser Bezirk grün, sind wir frei von Covid-19-Infektionen. Diese Meldung erhalten wir täglich“, so Schmaldienst.

In der Tagesheimstätte geht es um Abstandsregeln in den Bussen und Werkstätten. Für Gerhard Kuich, Geschäftsführer des Verein Vamos in Markt Allhau ist der Vier-Phasen-Plan eine weitere Orientierungshilfe.

ORF

Strenge Sicherheitsmaßnahmen

Trotzdem müssen auch in Phase eins in allen Pflegeheimen strenge Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. „Ein Besucher, der zu uns ins Haus kommt, hat ein Besucherprotokoll auszufüllen, in dem er bestätigt, dass er keine Syptome hat, die mit einer Coronavirus-Infektion einhergehen. Dass er keinen Kontakt in den letzten 14-Tagen mit einem Coronavirus-Infizierten hatte. Der Besucher muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen, darf aber seine Mutter, seinen Onkel oder seine Bekannte im Zimmer besuchen“, sagte Schmaldienst.

Anna Schwarz besucht ihre Mutter regelmäßig. „Wenn man die Leute nicht besuchen kann, ist es natürlich schwer, weil die Gefahr besteht, dass sie vereinsamen“, so Schwarz. Ihre Mutter freut sich natürlich über den Besuch der Tochter und auch der Enkelkinder.

ORF

Bei Verdachtsfall: Besuch in Begegnungszone

Wenn es im Umfeld der Sozialreinrichtungen Verdachtsfälle oder gar eine Covid-19 Infektion gibt, gilt laut Verordnung Phase zwei. Dann müssen die Besuche wieder in einer eigens eingerichteten Begegnungszone stattfinden. Hierfür stehen in diesen Begegnungsräumen Plexiglastrennwände bereit. Kommt es zu Testungen des Pflegpersonals oder Bewohnerinnen und Bewohner tritt Phase drei in Kraft.

„Bei diesem Verdachtsfall im Haus besteht die Terminvergabe weiterhin verschärft. Es sind dann maximal zwei Besucher pro Besuch, pro Bewohner möglich“, so Schmaldienst. Für Phase drei und vier – also bei Covid-19-Infektionen im Haus – gelten mit der neuen Verordnung auch einheitliche Vorschriften was die Verwendung der Schutzausrüstung betrifft. Die Schutzkleidung mit FFP2 Maske liegt schon bereit.