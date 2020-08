Hochwasserschutz verhindert Katastrophe

Diesmal waren vom Unwetter vor allem Gemeinden in den Bezirken Güssing und Oberwart betroffen. Binnen 30 Minuten sind an die 80 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Die Feuerwehren der Region standen stundenlang im Einsatz – mehr dazu in Erneut Unwetter im Landessüden Felder und Wiesen wurden ebenso überflutet wie Sportstätten, Straßen und Häuser. „Die meisten Schäden waren überflutete Keller. Aber auch die unterspülte Straße, wo der Schaden noch nicht feststeht“, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Ollersdorf Andreas Popofsits.

Rückhaltebecken haben gehalten

Betroffen von den Überflutungen waren auch Orte, wo in den vergangenen Jahren mit viel Geld eigene Hochwasserrückhalteanlagen errichtet wurde, wie zum Beispiel Ollersdorf (Bezirk Güssing). „Die Rückhaltebecken haben gottseidank ihre Wirkung gehabt, sonst wäre der ganze Ortskern tief unter Wasser gestanden. Das Problem bei dem Regen gestern war, dass die Bäche und Straßen Wasser geführt haben. Entlang der Neudauer Landesstraße und der Angerstraße sind bis zu 30 Zentimeter hohe Wassermassen gekommen. Diese hat das Rückhaltebecken nicht gefassst, weil die seitlich vorbeigingen und deshalb ist es zu den Übertritten gekommen. Wären die Rückhaltenbeckennicht gewesen, hätte es wesentlich schlechter ausgesehen“, sagte der Bürgermeister von Ollersdorf Bernd Strobl (ÖVP).

200.000 Qubikmeter Wasser zurückgestaut

Auch in der Nachbargemeinde Olbendorf (Bezirk Güssing) standen am Montag Keller und Straßen unter Wasser. Dennoch hätten die beiden neuen Hochwasser-Rückhaltebecken ihre Funktion voll erfüllt. „Es war gestern ein Ereignis, das über die 100-jährige Niederschlagsmenge hinausging. Wir haben gestern alleine am Dürrebach über 200.000 Qubikmeter Wasser zurückgestaut und auch im Haxbachbecken bei 20.000 Qubikmeter Wasservolumen, dass wir zurückgestaut haben, ging das Becken trotzdem über. Wenn wir diese beiden Becken nicht gehabt hätten, hätten wir enorme Schäden im Bereich des Dorfes, Haxbach, Mittermühl und Untermühl“, so der Bürgermeister von Olbendorf Wolfgang Sodl (SPÖ).

Die meisten Schäden sind in Olbendorf also nicht entlang der Bäche, sondern durch die Wassermassen von den Hängen entstanden – mit Ausnahme des Haselbach-Tales, wo ein entsprechender Hochwasserschutz noch fehlt.

Wadsak: „Feuchte Luft aus Italien ist Grund“

Moderatorin Elisabeth Pauer sprach in „Burgenland heute“ mit dem Leiter der ORF-Wetter-Redaktion Marcus Wadsak über die Gründe der vielen, heftigen Unwetter. Das Südburgenland gehöre gemeinsam mit der gesamten Steiermark zu den gewitterreichsten Regionen Österreichs, so der Meteorologe. Laut Wadsak kommt die warme, feuchte Luft aus Italien hier als erstes an – diese habe viel Dynamik und sei sehr explosiv. Die Gewittervorhersage sei sehr schwer. Am Vortag könne man Regionen eingrenzen, aber exakt könne man Gewitter nur zirka eine halbe Stunde vorhersagen. Heuer fehle die Stabilität des Wetters im Sommer, weil es kein Azorenhoch gebe.