Wirtschaft

Reisewarnung und Storno-Probleme

Seit Montag 0.00 Uhr gilt eine Reisewarnung des Außenministeriums für Kroatien. Die Folge: Kilometerlange Staus und stundenlange Wartezeiten an der Grenze bei der Rückreise am Wochenende. Zurück in Österreich geht der Ärger für die Kroatien-Urlauber weiter – sie kämpfen um finanzielle Entschädigung für abgebrochene, oder gar nicht erst angetretene Urlaube.