Mehrere Fahrraddiebstähle geklärt

Dem Mann, seinem bisher unbekannten Komplizen und einem weiteren Beschuldigten konnten im Zuge der weiteren Erhebungen insgesamt sechs Fahrraddiebstähle in Gattendorf und Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) sowie in Wien nachgewiesen werden. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, lasse sich laut Polizei vorerst noch nicht beziffern.

Verdächtiger flüchtete in unbekannte Richtung

Der slowakische Staatsbürger wurde Sonntagnacht gegen 22.30 Uhr auf der B50 im Gemeindegebiet von Gattendorf festgenommen. Ein weiterer Täter konnte nicht angehalten werden und flüchtete laut Polizei in eine unbekannte Richtung. Der festgenommene Täter wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Die Suche nach seinem Komplizen läuft. Bezüglich weiterer Fahrraddiebstähle werden weitere Erhebungen geführt, so die Polizei.