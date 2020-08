Erneut Unwetter im Landessüden

Besonders betroffen waren diesmal die Gemeinden Oberdorf, Olbendorf, Ollersdorf, Litzelsdorf und Stinatz. Aber auch in vielen anderen Gemeinden waren die Wehren im Einsatz. Sie mussten vor allem Keller auspumpen und Straßen nach den Überschwemmungen sichern und reinigen. Unter anderem wurde auch das Altenwohnheim Olbendorf überschwemmt. Laut Landessicherheitszentrale waren in den betroffenen Gemeinden 31 Feuerwehren der Umgebung im Einsatz.

Ab 16.15 Uhr setzte der Starkregen ein und innerhalb kürzester Zeit waren Straßen und Keller überflutet. Ab 16.30 Uhr mussten die Feuerwehren ausrücken. Laut Einsatzleiter Andreas Popofsits von der Freiwilligen Feuerwehr Ollersdorf gab es innerhalb von 30 Minuten rund 80 Liter Niederschlag. Straßen mussten gesperrt werden – bis zu 30 Zentimeter war das Wasser hoch. Der Strembach schwoll zu einem Fluss an. Die Aufräumarbeiten dauerten am Montagabend noch an. Einige gefährdete Häuser wurden mit Sandsäcken geschützt. Laut Popofsits waren zwischen 80 und 100 Feuerwehrleute im Einsatz.