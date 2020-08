AK sucht „Geschichten aus der Arbeitswelt“

Die Idee, einen zweiten Band des Buches „Geschichten aus der Arbeitswelt“ zu machen, stand schon länger im Raum, sagte Buch-Projekt-Leiterin Claudia Kreiner-Ebinger von der Arbeiterkammer Burgenland. „Es ist eigentlich eine Coronavirus-Geschichte, dass wir jetzt sagen – Geschichten aus der Arbeitswelt – mit dem Coronavirus im Zentrum, kann eine Neuauflage sein. Die Idee ist genau im Lockdown gekommen“, so Kreiner-Ebinger.

Gesucht werden spannende, berührende, lustige, oder auch traurige Geschichten. „Kündigungen, Kurzarbeit, Homeoffice, Telework und Homeschooling – das sind alles Themen die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beschäftigen. Und wenn sie Lust haben sich diese Geschichten vom Herzen zu schreiben, dann her mit diesen Geschichten. Es dürfen sich auch Pensionisten und Pensionistinnen melden, die sich noch gerne eine Geschichte aus der Vergangenheit von der Seele schreiben wollen“, so Kreiner-Ebinger.

Bis Ende August werden Geschichten gesammelt

Die Geschichten sollen in etwa 3.000 Zeichen lang sein. Interessierte, die unsicher im Schreiben sind, können ihre Geschichte auch nur erzählen, so die Buch-Projekt-Leiterin. „Wenn sich jemand fürchtet vor Rechtschreibung, Grammatik, Schreibstil – kein Problem. Wir haben Literaturwissenschaftler in unseren AK-Bibliotheken, wir haben Autoren auch so im Team. Diese lassen sich gern die Geschichten erzählen und bringen sie in schriftliche Form“, sagte Kreiner-Ebinger.

Zu jeder Geschichte werden Fotografen ein aufwendig gestaltetes Foto machen, diese Fotos sollen auch Eingang in einen Kalender finden. Bis Ende August sammelt die Arbeiterkammer Burgenland nun Geschichten aus der Arbeitswelt. Im Dezember soll das Buch erscheinen.