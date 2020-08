Aroniabeere aus Illmitz

Seit Anfang August wird die Arionabeere auf den Feldern zwischen Illmitz und Podersdorf vorrangig händisch geerntet. Auf einem halben Hektar wird die robuste und frostresistente schwarze Apfelbeere, wie sie auch genannt wird angebaut. Die Idee, die Beere zu kultivieren entstand durch eine Bekannte der Familie.

„Eine Freundin meiner Frau, die stammt ursprünglich aus Kroatien, erzählte, dass sie im Sommer in Kroatien war und bei der Aroniaernte geholfen hat. Sie nimmt sich immer den Saft mit, denn seit sie den regelmäßig trinkt hat sie das Gefühl, dass sie nicht so oft krank wird“, so Kurt Tschida. Er forschte nach und sagte irgendwann zu seiner Frau, dass er versuchen wollte Aroniasträucher zu setzen. Seine Frau habe ihre Zustimmung gegeben, war aber doch erstaunt, als dann 1.000 Pflanzen da waren, lachte Tschida.

ORF

Gesundheitsfördernde Wirkung

Der Aroniabeere werden zahlreiche gesundheitsfördernde Wirkungen nachgesagt, daher zählt sie zum sogenannten Superfood. Vor allem der Saft der Beere hat positive Auswirkungen auf den Körper, dieser sollte aber nur in Maßen, also 100 Milliliter pro Tag, genossen werden, sonst wirkt er stark abführend. „Laut meinen Nachforschungen soll die Beere gut für das Immunsystem und das Herz-Kreislaufsystem sein – angeblich soll sie auch krebsvorbeugend wirken und gut für Diabetiker geeignet sein“, sagte Tschida.

ORF

Diverse Verarbeitungsmöglichkeiten

Roh schmeckt die Beere bitter, da die Schale der Frucht Gerbstoffe enthält, daher wird die Beere gleich nach der Ernte zu einem vielfältigen Produktsortiment verarbeitet.

„Das wichtigste Produkt ist der Direktsaft. Er wird gepresst, pasteurisiert, abgefüllt – sonst nichts. Aber wir machen auch Sirup, Likör, Gelee, Schokobeeren oder Tee. Es kommen noch immer viele Leute die fragen, was das ist, was es kann. Es ist noch immer viel Erklärarbeit dabei. Einfach in ein Geschäft stellen und verkaufen funktioniert mit der Beere nicht“, sagte Tschida. Das nächste Ziel von Tschidaronia ist die Bio-Zertifizierung des Betriebes, die im nächsten Jahr abgeschlossen ist.