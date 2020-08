Chronik

Lutzmannsburg: Akkubrand in Thermenhotel

Samstagmittag wurde die Feuerwehr Lutzmannsburg zu einem Brand in das Hotel Sonnenpark im Thermengebiet Lutzmannsburg alarmiert. Mehrere Brandmelder meldeten einen Brand in einem Technikraum des Hotels. Ein Akkuladegerät für Spielzeugautos war in Brand geraten.