Gratis CoV-Test für Kroatien-Heimkehrer

Aufgrund der aktuellen Situation, wonach vermehrt Reiserückkehrer aus Kroatien in Österreich positiv auf das Coronavirus getestet werden, gelten ab Montag, 17. August, 0.00 Uhr, für Kroatien eine Reisewarnung sowie verschärfte Einreisebestimmungen nach Österreich.

Dann muss für die Einreise aus Kroatien entweder ein Gesundheitsattest mit negativem Coronavirus-Testergebnis vorgelegt, oder innerhalb von 48 Stunden in Österreich ein Test gemacht werden. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses ist eine häusliche Quarantäne einzuhalten.

Laut dem Gesundheitsministerium soll es ab Montag für Kroatien-Rückkehrer und -rückkehrerinnen ein neues zusätzliches Testangebot geben. Mit diesem Screening-Programm soll die Infektionsrate bei ReiserückkehrerInnen aus Kroatien in den Tagen vor den neuen verschärften Einreisebestimmungen ermittelt und so eine weitere Ausbreitung des Coronavirus möglichst eingegrenzt werden.

Gratis Testung auch ohne Symptome

Von Montag bis Freitag, 24.00 Uhr, ist es für alle Personen, die zwischen 7. August und 17. August, 0.00 Uhr, also unter den bisherigen Einreisebestimmungen, aus Kroatien nach Österreich eingereist sind – per Anruf bei der kostenlosen Gesundheitsberatung 1450 möglich, auch ohne Symptome eine Gratistestung zu erhalten.

Das Land Burgenland verfügt über die erforderlichen Testkapazitäten. Da es sich hier um große zusätzliche Testmengen handeln wird, ist allerdings nicht auszuschließen, dass das Ergebnis in Einzelfällen nicht innerhalb der vorgegebenen 48 Stunden vorliegen wird.

Häusliche Quarantäne einhalten

Das Gesundheitsministerium sowie der Koordinationsstabes Coronavirus des Landes empfehlen allen beprobten Reiserückkehrern und -rückkehrerinnen, die häusliche Quarantäne bis zum Vorliegen des Testergebnisses einzuhalten und sich so zu verhalten, dass das Infektionsrisiko für andere minimiert wird. An alle UrlauberInnen ergeht der Appell, die Grundregeln des Schutzes vor dem Coronavirus – also Hygienemaßnahmen, Mindestabstand, Mund-Nasen-Schutz überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, auch im Urlaub konsequent einzuhalten.