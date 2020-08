Handel zieht Bilanz: Nur wenige Gewinner

Während sich Supermärkte über Umsatzgewinne freuen, herrscht in der Modebranche Katerstimmung. Laut Andrea Gottweis, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Burgenland, hat der Bekleidungs-, Schuh- und Lederwareneinzelhandel in einzelnen Monaten bis zu 70 Prozent des Umsatzes eingebüßt.

Auch wenn es Hilfsmaßnahmen wie zum Beispiel Fixkostenzuschüsse oder den Härtefallfonds gab, gehe laut Gottweis vielen Händlerinnen und Händlern schlecht. „Insgesamt fürchten bis zu einem Viertel der Unternehmen, dass sie diese Krise nicht überleben werden. Es droht eine Pleitewelle im österreichischen Handel“, so Gottweis.

Sportartikelhandel profitiert

Auch der Sportartikelhandel kämpft mit Umsatzrückgängen. Mittlerweile gebe es hier aber wieder eine positive Entwicklung zu verzeichnen. „Hier haben wir im Lockdown Minuswerte von minus 50 Prozent. Ab Mai hat sich das aber positiv entwickelt. Es gab wenig andere Freizeitmöglichkeiten als Einzelsportarten. Hier konnte der Sportartikelhandel profitieren“, so Handelsparten-Geschäftsführer Thomas Jestl.

1.400 Handelsmitarbeiterinnen und – mitarbeiter sind noch immer in Kurzarbeit. Rund 60 Prozent der Betriebe melden Umsatzrückgänge. Man hoffe auf Entlastungen wie auf eine Senkung der Lohnnebenkosten und die Gleichstellung mit dem ausländischen Onlinehandel.