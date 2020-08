Schachendorf: Großeinsatz für Feuerwehren

Am Donnerstag gegen 6.00 Uhr bemerkte ein Hauseigentümer den Brand. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache in der Küche des Kellers in seinem Wohnhaus in Schachendorf entstandenen. Die Feuerwehren Schachendorf, Dürnbach, Rechnitz und Schandorf waren mit insgesamt 48 Mitgliedern im Einsatz und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Es waren weder Personen noch Tiere unmittelbar gefährdet.

Der Sachschaden könne derzeit noch nicht beziffert werden, so die Polizei. Die Brandursache werde durch einen Bezirksbrandermittler geklärt.