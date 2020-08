Chronik

15 Tonnen Baustahlgitter von Baustelle gestohlen

Rund 15 Tonnen Baustahlgitter haben Unbekannte in den vergangenen zwei Wochen von einer Baustelle im burgenländischen Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) gestohlen. Die Eisenmatten waren frei zugänglich abgelegt, berichtete die Polizei am Donnerstag.