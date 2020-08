Sonderlandtag zu Commerzialbank-Skandal

Nach dem Auffliegen des Commerzialbank-Skandals, dem Konkurs des SV Mattersburg, dem Rücktritt von Landesrat Christian Illedits (SPÖ) und der Präsentation seines Nachfolgers Leonhard Schneemann stand der Sonderlandtag auf dem Programm. Er umfasst drei Punkte.

Wahl, Skandal und Aktuelle Stunde

Zuerst wird die Wahl des neuen Regierungsmitglieds Schneemann vorgenommen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und der neue Landesrat geben unmittelbar danach ihre Statements ab. Dann folgt eine 90-minütige Pause, in der eine Regierungssitzung stattfindet, bei der Schneemann auf die Bundesverfassung angelobt wird.

Anschließend folgt die Aktuelle Stunde zum Mattersburger Bankskandal. Danach werden die Dringlichkeitsanträge behandelt. Die SPÖ plane einen Antrag zum Thema Parteispendenverbot mit harter Strafandrohung, kündigte Klubobmann Robert Hergovich an. „Wir gehen hier einen neuen Weg, er ist einzigartig in Österreich. Wir wollen vermeiden, dass große Spender sich in politische Meinungsbildungsprozesse einmischen können“, so Hergovich.

FPÖ begrüßt Antrag, ÖVP bringt Dringlichkeitsantrag ein

Die FPÖ begrüßte diesen Antrag und kündigte bereits im Vorfeld an, dem Gesetz in weiterer Folge zuzustimmen. Den Bankskandal wiederum wollen die Freiheitlichen in der von ihnen beantragten Aktuellen Stunde thematisieren und eine Reihe von Fragen beantwortet wissen.

Die ÖVP forderte in ihrem Dringlichkeitsantrag die SPÖ-Landesregierung auf, sämtliche Akten, Aufträge, Urkunden und Unterlagen, die in Zusammenhang mit der Commerzialbank stehen, dem Landtag offenzulegen.