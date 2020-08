Commerzialbank: Erste Gemeinderatssitzung Mattersburg

Nach dem derzeitigen Stand der Dinge steigt laut Salamon die Stadtgemeinde Mattersburg und deren Tochtergesellschaften FEZ GmbH, Villa Martini GmbH und Stadtentwicklungs KG aus der Commerzialbank-Pleite „relativ glimpflich“ aus, wie sie nach der Gemeinderatssitzung am Dienstag mitteilte. Die Stadtgemeinde habe bei der Commerzialbank einen offenen Kassenkredit in Höhe von 1.769.322 Euro. Die Guthaben bei der Bank betragen 192.047 Euro, wurde mitgeteilt. Salamon betonte, dass seitens der Commerzialbank kein Anlagevermögen – weder von der Stadt noch von den Tochtergesellschaften – verwaltet wurde.

Stadt erwirbt Grundstück

Im Zuge der Gemeinderatssitzung sei einstimmig beschlossen worden, ein 1.180 Quadratmeter großes Grundstück in der Innenstadt in der Nähe der Volksschule zu erwerben. Der Kaufpreis beträgt 300.000 Euro. „Wir wollen verfügbare Flächen in der Innenstadt erwerben, um diese zu attraktivieren und selber Maßnahmen setzen zu können“, so die Bürgermeisterin.

Salamon: Stadion für Fußballbegeisterte

Im Zusammenhang mit der Pleite auch des SV Mattersburg und der Neugründung eines neuen Fußballvereins (MSV 2020) erklärte die Bürgermeisterin, als Grundeigentümer beim Pappelstadion „wollen wir unser Stadion so zurückbekommen, wie es jetzt ist“ und wieder allen fußballbegeisterten Mattersburgern zur Verfügung stellen. Auch eine Damenmannschaft plant der neue Verein.

ÖVP: Salamon sei Antworten schuldig geblieben

Kritik kam am Mittwoch von der ÖVP. Salamon sei bei der Sitzung Antworten schuldig geblieben, so Stadtrat Andreas Feiler. Er kritisierte, dass sich Salamon nicht erinnern könne, wann sie von der Bankschließung erfahren habe, und sie habe sich der Antwort auf die Frage nach der Annahme eines Geschenks von Martin Pucher oder dem SV Mattersburg entzogen.