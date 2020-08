Politik

Commerzialbank: FPÖ hinterfragt Bauprojekt

FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz möchte hinsichtlich Commerzialbank wissen, wie es mit dem geplanten Impulszentrum in der Mattersburger Innenstadt weitergehen wird, so der Klubobmann bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Außerdem kündigte er an, dem geplanten Parteispendenverbot zuzustimmen.