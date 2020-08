Chronik

22-Jähriger in Mörbisch tot aufgefunden

In Mörbisch am See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist Montagfrüh ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Neusiedl am See tot aufgefunden worden. Die Leiche des Burgenländers, die nahe der Kläranlage von Mörbisch gefunden wurde, wies Verletzungen auf.