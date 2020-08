Commerzialbank: Gläubigerausschuss hat getagt

Masseverwalter, Vertreter von Kreditschutzverbänden und weitere Gläubigervertreter haben am Montag mit Konkursrichterin Andrea Scheidl über das weitere Vorgehen beraten – mehr dazu in Commerzialbank: Gläubigerausschuss tagt erstmals. Das geschah unter großer Geheimhaltung. Journalisten bekamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sitzung nicht zu Gesicht. Es gab danach auch keine Stellungnahmen. Der Gläubigerausschuss hat sich dem Vernehmen nach nur mit prozeduralen Fragen befasst, neue Zahlen kamen nicht auf den Tisch. Insofern habe es auch keine Überraschungen gegeben, hieß es.

Viele Gläubiger werden wohl leer ausgehen

Eines steht allerdings fest: Für die Gläubiger der Commerzialbank sieht es insgesamt nicht gut aus, sie werden wohl einen Großteil ihrer Forderungen nicht erfüllt bekommen. Die Bank gilt als stark überschuldet. Was an Vermögen verwertet werden kann, wird wohl zur Gänze an die Einlagensicherung gehen. Sie hat in den vergangenen Wochen Einlagen bis zu 100.000 Euro an Sparer ausbezahlt, in Summe schon mehr als 400 Millionen Euro. Die Einlagensicherung ist bevorzugte Gläubigerin, ihre Forderungen an die Konkursmasse werden zuerst bedient.

Blümel: Arbeitsgruppe mit OeNB und FMA

Rund um die Causa Commerzialbank hagelte es in den vergangenen Wochen auch immer wieder Kritik: an den Wirtschaftsprüfern der Bank und den zuständigen Organen des Bundes, allen voran an der Finanzmarktaufsicht (FMA). Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) kündigte eine Amtshaftungsklage an. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) meldete sich am Montag zum Bankenskandal zu Wort und kündigte eine Arbeitsgruppe an: „Es braucht hier volle Aufklärung und die Zusammenarbeit von allen relevanten Behörden. Das ist auch gut so, dass das jetzt ins Laufen kommt. Darüberhinaus habe ich auch im Haus den Auftrag gegeben, dass es eine gemeinsame Arbeitsgruppe gibt, mit der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB, Anm.) und der Finanzmarktaufsicht, wo man versucht auch Instrumente für die Zukunft zu entwickeln, um sowas auch zukünftig besser zu handeln.“

Sonderlandtag noch diese Woche

Die Causa Commerzialbank ist auch Thema einer Sondersitzung im burgenländischen Landtag. Die Sitzung soll noch diese Woche stattfinden. Vorgesehen ist der kommende Donnerstag. Der Termin soll Montagnachmittag fixiert werden. Da trifft Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) auf die Klubobleute aller im Landtag vertretenen Parteien. Dabei sollen die Details zur Sitzung geklärt werden.