Chronik

Kleinhöflein: Zwei Autos ausgebrannt

Die Feuerwehren Kleinhöflein und Eisenstadt sind am Montag in der Früh zu einem Brand von zwei Fahrzeugen ausgerückt. Ein fahrerloses Fahrzeug rammte einen anderen, abgestellten Pkw. Daraufhin gerieten beide Autos in Brand.