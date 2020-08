„HOCHsommer 2020“ – About natural limits

An der zehntägigen Aktion nehmen insgesamt zwölf Kunsteinrichtungen aus dem steirischen Raum Feldbach/Fehring, sowie der Region Jennersdorf teil. Und zwar die Galerie Exposition am Bahnhofring 3 in Jennersdorf, mit der Gruppenausstellung „Anima Mundi“ und den Werken von sechs Künstlerinnen. Am Bahnhofring 17 bei „Kunst an der Grenze“ zeigt Franco Kappl abstrakte Malereien. Der Klagenfurter Künstler beschäftigt sich unter anderen mit dem Verhältnis von Fläche und Raum.

Für den Skulpturenpark Landart Eisenberg fertigten Katrin Bolt und Begi Guggenheim neue Skulpturen. Das Künstlerdorf Neumarkt an der Raab zeigt „Mechanische Landschaften“ und einen Kunstgletscher von Christian Ruschitzka.

Einblicke in Walter Pichlers Leben

Neben Ausstellungen, Performances, Buch- und Filmpräsentationen, widmet man sich bei „HOCHsommer 2020“ auch dem Leben von Bildhauer Walter Pichler. Der 2012 verstorbene Künstler und Visionär hat den Großteil seiner Schaffenszeit in St. Martin an der Raab verbracht. Zwei Führungen durch sein Atelier sollen Einblick in sein Leben geben. „Hochsommer 2020“ dauert bis 16. August.